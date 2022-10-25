Украинские военные на БТР М113 США попали в засаду между Лиманом и Кременной

Группа украинских военных из 20 человек на американских бронетранспортёрах (БТР) М113 попала в засаду между Красным Лиманом и Кременной. Об этом рассказал корреспонденту РИА Новости пленный боец вооружённых сил Украины (ВСУ). Сейчас он находится в госпитале на лечении.

Солдат объяснил, что был оператором-наводчиком пулемёта. По его словам, как только группа подошла к месту назначения, по ним тут же открыли огонь российские военные, и он был ранен в руку.

Пленный добавил, что после этого "просто лежал и не знал, что делать", а в какой-то момент даже хотел подорвать себя гранатой. Также он заверил, что "всё-таки не хотел воевать".