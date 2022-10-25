В МИД Украины пообещали Орбану "русские танки" в Будапеште

Если страны Евросоюза прекратят поставлять Украине оружие и сократят финансовую помощь, вскоре российские танки войдут в Будапешт, заявил спикер МИД Незалежной Олег Николенко.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции могут привести конфликт в саму Европу и предостерёг коллег из ЕС от "чрезмерной" помощи Киеву.

"Если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки, но мы этого никоим образом не желаем, будут в Будапеште быстрее, чем кто-нибудь из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву", — заявил представитель МИД Украины.

Николенко подчеркнул, что якобы финансирование Украины гарантирует европейским странам "безопасность" и подчеркнул, что Киев не просит благотворительности, а лишь "во благо Европы" пытается остановить "российскую агрессию".