Сержант Шалыгин: украинские военные стали применять тактику "наскока" при атаках

Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали всё чаще обращаться к тактике "наскока" во время атак. Об этом заявил сержант Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин, который недавно вернулся из плена.

В интервью РИА Новости он отметил, что украинская сторона кардинально изменила стиль боевых действий. По его словам, в последнее время боевики ВСУ начали ездить на автомобилях Hummer и "долбить" из пулемётов. После этого появляются украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые берут в плен или убивают, уточнил Шалыгин.

"Вот это так у них началось, наскоками", — подчеркнул военнослужащий.

Он также добавил, что у солдат ВСУ улучшились навыки ведения стрелкового боя.

Как пояснил сержант Народной милиции, украинские боевики с помощью рации общаются друг с другом и просят "прикрыть" миномётами в случае необходимости.

Ранее Шалыгин сообщил, что киевский режим ломает военнопленных не только в физическом, но и психологическом плане.