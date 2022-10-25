Представители Министерства обороны РФ распространили кадры, на которых продемонстрированы удары российского истребителя-бомбардировщика Су-34 по боевым целям.
Как отметили в ведомстве, самолёт поразил очередную мишень в ходе специальной военной операции. На ролике видно, как военнослужащие подготавливают Су-34 к полёту и направляют его на задачу, затем бомбардировщик наносит удар по цели и возвращается обратно.
В Минобороны РФ рассказали, что экипажи самолёта пользуются управляемыми высокоточными ракетами класса "воздух — поверхность". С их помощью можно уничтожать опорные пункты, живую силу и технику противника.
"Для каждой цели применяется своя номенклатура вооружения", — поделился российский лётчик.
Ранее сообщалось, что российские экипажи Су-34 успешно поражают объекты Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью ракет Х-29.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.