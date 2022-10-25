Поддубный: в Румынию переброшена французская бронетехника

НАТО перебрасывает дополнительные силы в Румынию. Вслед за 101-й воздушно-десантной дивизией армии США в страну переброшена французская военная техника. Об этом пишет военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Он сообщает, что румынскую границу накануне пересекли два конвоя французской армии с лёгкой и тяжёлой бронетехникой.

В румынском минобороны заявляют, что это делается якобы для "защиты границ НАТО". Однако всё больше сторонников появляется у версии с вторжением в западные регионы Украины, заключает военкор.