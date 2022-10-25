НАТО перебрасывает дополнительные силы в Румынию. Вслед за 101-й воздушно-десантной дивизией армии США в страну переброшена французская военная техника. Об этом пишет военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Он сообщает, что румынскую границу накануне пересекли два конвоя французской армии с лёгкой и тяжёлой бронетехникой.
В румынском минобороны заявляют, что это делается якобы для "защиты границ НАТО". Однако всё больше сторонников появляется у версии с вторжением в западные регионы Украины, заключает военкор.
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