Рипер о потерях ВС Украины в СВО: "Вплоть до миллиона будет погибших"

Украина не дождётся домой более 300 тыс. человек. Такие данные о реальных безвозвратных потерях озвучили расследователи Open Source INTelligence (OSINT*). При этом эксперты ставят источники данных под сомнение, но считают, что цифры "схожи, хотя и чуть меньше".

Как пишут "осинтеры", страшные цифры рассчитывались "на основании сводок похоронных агентств, выписок из моргов, а также результатов анализа радио-, сотового и спутникового обмена сил ВСУ".

По их сведениям на 20 октября, безвозвратные потери ВСУ составили 402 тыс. человек, из них убитыми 387 тыс. Без вести пропавших, по их мнению, "не имеет смысла рассматривать как потенциальных возвращенцев", сообщает "Репортёр"

На сегодняшний день комитет солдатских матерей Украины якобы подготовил более 320 тыс. обращений "о судьбе пропавших бойцов", но СБУ запретила подавать заявления в прокуратуру в целях нацбезопасности. Вот только эти сведения действительно не имеют документального подтверждения и основаны на разовых заявлениях участниц комитета солдатских матерей из соцсетей.

Впрочем, оценки западных военных очень далеки от оптимизма:

Экс-замглавы Европейского командования США Стивен Твитти сообщил в интервью Linke Zeitung, что "200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня".

сообщил в интервью Linke Zeitung, что "200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня". "Украина теряет 6 тыс. солдат каждый месяц, это в 12 раз больше, чем Америка теряла во Вьетнаме", — сообщил отставной полковник и ветеран, экс-сенатор Ричард Блэк .

. "Вооруженные силы Украины … потеряли десятки и десятки тысяч человек убитыми и ранеными, украинцы заплатили ужасную цену", — говорится в заявлении председателя объединенного комитета начальников штабов США генерал Марка Милли.

По словам же министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ потеряли больше 100 тысяч, из которых погибших — 61 207 человек и раненых — 49 368 человек.

"OSINT — это все же изучение данных из открытых источников, а в них "под страхом посадки за госизмену" на Украине запрещают публиковать данные потерь. Конечно, можно проанализировать "замершие" соцсети, посты о погибших "героях", публичные чаты, но это даст лишь часть информации", — рассказал Pravda.Ru международный исследователь Георгий Рипер. "Я не думаю, что специалисты OSINT лгут, но вряд ли они могли осуществлять радио-, сотовый и тем более спутниковый перехват и так легко получили доступ к отчетам "скорых", военных медиков ВСУ, моргов и т. д. — если это не попытка Украины показать Западу "смотрите, сколько воюет и погибло, дайте денег", — пояснил консультант по конкурентной разведке. "Исходя из более глубокого анализа, включая продажи данных "мертвых душ" в Даркнете, их документов, своих источников, а также мнения, назовем это так, — международного сообщества специалистов в области бизнес-разведки, я могу назвать другую цифру", — делится он. "Это — около 130 тысяч погибших, около 200 тысяч раненых, в том числе покалеченных и безвозвратно инвалидизированных в ходе боев, также — думаю — около 100 тысяч украинских военных пропало без вести (в большинстве случаев это значит "лежат в полях или братских могилах", — считает эксперт. "Так что можно считать, что к детям, жёнам, матерям не вернется уже около 200-230 тысяч украинцев", — добавил Георгий Рипер. По его словам, если впереди "действительно тотальная мобилизация на Украине, Сталинград-2 под Херсоном, а также бои за Одессу, другие города", можно ожидать "как минимум еще столько же погибших".

"Вплоть до миллиона (будет) погибших у ВСУ из 40 с хвостом миллионов "списочного состава" граждан Украины, хотя часть из этих миллионов уже сбежала из страны в разные соседние государства. Простите за цинизм — был миллион (будущих и нынешних) отцов, стал миллион мертвецов", — заключил специалист.

* разведывательная дисциплина и комплекс мероприятий, инструментов и методов для получения и анализа информации из открытых источников