НМ ДНР сообщила о потерях ВСУ за минувшие сутки

Народная милиция ДНР прокомментировала ситуацию на фронтах по состоянию на 25 октября.

ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, которые не являются военными объектами.

За прошедшие сутки противник выпустил 92 боеприпаса из танка, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 мм. Огонь поразил семь населённых пунктов ДНР.

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР уничтожили вражеское вооружение и военную технику: три танка (два Т-72Б и Т-64БВ), шесть единиц бронетехники, включая бронетранспортёр М113, в воздухе сбит один беспилотник ВСУ. Противник потерял 50 человек.

На данный момент ведётся работы по разминированию противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток" (ПФМ-1С).