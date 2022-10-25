Зеленский: Украина надеется на поставки систем ПВО из Италии, Франции и ФРГ

Киев рассчитывает на поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) из Италии, ФРГ, Франции и других государств. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

В интервью Corriere della Sera он отметил, что Украина остро нуждается в системах ПВО. По его словам, официальный Киев намерен вернуть беженцев в страну, привести в порядок экономическую систему и наладить общественную жизнь.

"Для этого нам требуется оружие, отражающее атаки с воздуха", — указал Зеленский.

Он добавил, что иностранные средства противовоздушной обороны позволят защитить мирное население. Глава Украины подчеркнул: Киев возлагает особую надежду на поставки систем ПВО со стороны Италии, Франции и Германии.

Ранее руководитель подготовки украинских войск ПВО Денис Смажный заявил о проблемах с имеющимися оборонительными комплексами. Он призвал заменить их на современное оборудование.