Группировка "Отважные" ВС РФ уничтожает ВСУ на Соледарском направлении

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции в Донбассе.

Спецназ группировки "О" уничтожают врага на Соледарском направлении. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны", ссылаясь на военные источники.

Подразделение российских войск методично отрабатывает по опорным пунктам и местам скопления личного состава и техники ВСУ. Бойцы не оставляют противнику шансов переходить к контрнаступлению, выбивая его с занятых позиций.

Артиллерия "Отважных" расчётами 122-мм гаубиц Д-30 ведёт непрерывный огонь по позициям украинских боевиков.

Ранее сообщалось об уничтожении военных ВСУ в лесополосе с помощью ТОС-1А "Солнцепёк" ВС РФ.