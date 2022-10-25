Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции в Донбассе.
Спецназ группировки "О" уничтожают врага на Соледарском направлении. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны", ссылаясь на военные источники.
Подразделение российских войск методично отрабатывает по опорным пунктам и местам скопления личного состава и техники ВСУ. Бойцы не оставляют противнику шансов переходить к контрнаступлению, выбивая его с занятых позиций.
Артиллерия "Отважных" расчётами 122-мм гаубиц Д-30 ведёт непрерывный огонь по позициям украинских боевиков.
Ранее сообщалось об уничтожении военных ВСУ в лесополосе с помощью ТОС-1А "Солнцепёк" ВС РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.