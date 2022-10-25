Рахманин: готовится наступление из Белоруссии и захват Киева

Член комитета по национальной безопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин считает, что российская группировка войск, находящаяся в Белоруссии, готовится к наступлению на Украину.

"Сейчас угроза повысилась. Она повысилась и это видно по некоторым маркерам — есть определенные движения, по которым можно определить, если противник готовится к созданию ударной группировки", — приводит его слова "Радио НВ".

Также парламентарий заявил, что армия России попытается установить контроль над украинской столицей, чтобы добиться капитуляции киевского режима.

"Он (президент РФ. — Прим. ред.) понимает, что для него едва ли не единственный способ попробовать быстро выиграть войну, без применения тактического ядерного оружия — это попробовать сделать успешное наступление на Киев.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что численности ВС РФ в Белоруссии недостаточно для удара по Украине.