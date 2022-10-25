Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, как бойцам его подразделения удаётся предугадывать действия ВСУ.
Военачальник отметил, что батальон "Восток" начинал с защиты Донбасса, затем участвовал в боях за Мариуполь, а сейчас сражаются на Угледарском направлении.
"Тактику противника военнослужащие уже изучили и предугадывают действия боевиков без труда", — объяснил Ходаковский.
Бывший командир донецкой "Альфы" привёл рассказы военнослужащих.
"Они приезжают на своих пикапах, у них есть подготовленная позиция, обстрелянная, у них цифры все есть, все данные есть. Наводятся и ведут обстрел ТЧК", — приводит Ходаковский слова бойца с позывным "Кот".
Он рассказал, что под Угледаром защитники Донбасса простреливали позиции ВСУ", чтобы заставить противника сидеть на месте в условиях плохой видимости из-за тумана.
"Иногда пытаются пролезть там, малыми группами выползают, сразу начинаем их разбирать, они только раненных успевают забирать и уходят отсюда. Попытки были у них, здравый смысл у них там присутствует", — цитирует Ходаковский слова бойца с позывным "Сява".
Ранее Александр Ходаковский рассказал, какая победа нужна России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.