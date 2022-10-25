Ходаковский рассказал о тактике ВСУ: "У них цифры все есть, все данные есть"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, как бойцам его подразделения удаётся предугадывать действия ВСУ.

Военачальник отметил, что батальон "Восток" начинал с защиты Донбасса, затем участвовал в боях за Мариуполь, а сейчас сражаются на Угледарском направлении.

"Тактику противника военнослужащие уже изучили и предугадывают действия боевиков без труда", — объяснил Ходаковский.

Бывший командир донецкой "Альфы" привёл рассказы военнослужащих.

"Они приезжают на своих пикапах, у них есть подготовленная позиция, обстрелянная, у них цифры все есть, все данные есть. Наводятся и ведут обстрел ТЧК", — приводит Ходаковский слова бойца с позывным "Кот".

Он рассказал, что под Угледаром защитники Донбасса простреливали позиции ВСУ", чтобы заставить противника сидеть на месте в условиях плохой видимости из-за тумана.

"Иногда пытаются пролезть там, малыми группами выползают, сразу начинаем их разбирать, они только раненных успевают забирать и уходят отсюда. Попытки были у них, здравый смысл у них там присутствует", — цитирует Ходаковский слова бойца с позывным "Сява".

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