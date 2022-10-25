Картаполов не поддерживает предложение Кадырова об уничтожении городов Украины

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов с пониманием относится к предложению главы Чечни Рамзана Кадырова об уничтожении городов Украины в ответ на обстрел российских городов, однако не поддерживает такое решение.

"Я понимаю Рамзана Ахматовича. Он правильно говорит по сути, эмоционально. Но мы будем выполнять задачу в ходе СВО так, как мы привыкли, как мы умеем это делать, так как нас учили великие предки", — отметил он.

Депутат ГД подчеркнул, что Россия не воюет с мирными украинцами, а проводит денацификацию и демилитаризацию Украины.

"Мы не воюем с мирным населением. Мы воюем с нацистами, и мы победим", — заключил он.

Ранее Кадыров заявил, что за обстрел территории РФ нужно стирать с лица земли города противника.