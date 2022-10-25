Ветераны спецподразделения "Альфа" помогают тренировать мобилизованных россиян. Об этом рассказал глава организации Герой России Валерий Канакин.
"Непосредственно на месте, может быть, не так освещается, но принимают участие (ветераны "Альфы" — Прим. ред.), да, это необходимо. Сегодня мы даже смотрим перспективы, где мы бы еще могли быть полезны поделиться своими знаниями и опытом", — сказал Канакин журналистам во время пресс-конференции.
Вице-президент "Альфы" Александр Репин отметил, что их организация оказывает и другую помощь участникам спецоперации на Украине — в частности, обеспечивает медицинские учреждения, в которых проходят лечение и реабилитацию раненые, необходимыми медикаментами, оборудованием: носилками, колясками, питанием, памперсами и т. д.
Репин добавил, что люди, зная, что бойцам и раненым многого не хватает, откликаются на просьбы помочь.
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