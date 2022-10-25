Президент "Альфы" Канакин: ветераны спецназа помогают готовить мобилизованных

Ветераны спецподразделения "Альфа" помогают тренировать мобилизованных россиян. Об этом рассказал глава организации Герой России Валерий Канакин.

"Непосредственно на месте, может быть, не так освещается, но принимают участие (ветераны "Альфы" — Прим. ред.), да, это необходимо. Сегодня мы даже смотрим перспективы, где мы бы еще могли быть полезны поделиться своими знаниями и опытом", — сказал Канакин журналистам во время пресс-конференции.

Вице-президент "Альфы" Александр Репин отметил, что их организация оказывает и другую помощь участникам спецоперации на Украине — в частности, обеспечивает медицинские учреждения, в которых проходят лечение и реабилитацию раненые, необходимыми медикаментами, оборудованием: носилками, колясками, питанием, памперсами и т. д.

Репин добавил, что люди, зная, что бойцам и раненым многого не хватает, откликаются на просьбы помочь.