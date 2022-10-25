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МВД ЛНР: армия РФ нанесла сокрушительный удар по ВСУ в районе Кременной

Силовые структуры

Российские военные нанесли сокрушительный удар по боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться в населённый пункт Кременная. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

МВД ЛНР: армия РФ нанесла сокрушительный удар по ВСУ в районе Кременной

В эфире Первого канала он отметил, что оборона РФ у Сватово и Кременной выстроена грамотно. По его словам, бойцы демонстрируют на этом направлении примеры героизма.

"Армия России нанесла сокрушительный удар по наёмническим войскам при попытке зайти на наши территории", — указал Киселёв.

Он добавил, что ВС РФ узнали, откуда начнётся масштабный прорыв, с помощью радиоперехвата. Затем солдаты подготовились к украинским атакам в районе Кременной, уточнил помощник главы МВД ЛНР. 

Киселёв подчеркнул: при ударе российской армии весь личный состав ВСУ был либо рассеян, либо уничтожен. Он пояснил, что солдаты РФ также подбили 10 единиц техники противника.

При этом полковник полиции допустил новые попытки прорыва ВСУ возле Кременной.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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