Американские системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, относящиеся к классу наступательных вооружений, восхвалялись киевским режимом до определённого времени. Теперь курс взят на оборонительное оружие. Германия поставила для нужд ВСУ зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, которому премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уделяет особое внимание.
На пятом немецко-украинском форуме в Берлине он заявил о высокой эффективности комплексов.
"Оно точно эффективно: 9 из 10 ракет (уничтожает — Прим. ред.), фактически спасает жизнь украинцев, поражая мишень. Это самый высокий показатель, который есть у того вооружения, которое мы видели и которым пользовались", — цитирует премьер-министра "Военное обозрение".
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