Осуществление угроз украинских властей о применении "грязной бомбы" однозначно вызовет адекватный ответ. И тогда на территории между Киевом и Польшей появится сплошное безлюдное пространство.
Так считает военкор Александр Сладков. В эфире радиостанции "Говорит Москва" он пояснил:
"После ядерного удара по территории Украины там останется только один большой кратер. Одна сторона его воронки — близ польской границы, вторая — на окраинах, выходящих в сторону юго-востока Киева".
По словам военкора, если Киев рискнёт и ударит даже тактической бомбой, то "фехтовать будет некогда".
Впрочем, Сладков не сомневается, что отдавшие роковой для Украины приказ люди о себе-то побеспокоятся заранее и уедут куда подальше. И проведут остаток дней своих "где-то в бревенчатом домике на болоте под чужими именами, с бородами и лопатами, кормя москитов".
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