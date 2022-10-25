Военкор Сладков: между Киевом и Польшей может образоваться кратер

Осуществление угроз украинских властей о применении "грязной бомбы" однозначно вызовет адекватный ответ. И тогда на территории между Киевом и Польшей появится сплошное безлюдное пространство.

Так считает военкор Александр Сладков. В эфире радиостанции "Говорит Москва" он пояснил:

"После ядерного удара по территории Украины там останется только один большой кратер. Одна сторона его воронки — близ польской границы, вторая — на окраинах, выходящих в сторону юго-востока Киева".

По словам военкора, если Киев рискнёт и ударит даже тактической бомбой, то "фехтовать будет некогда".

Впрочем, Сладков не сомневается, что отдавшие роковой для Украины приказ люди о себе-то побеспокоятся заранее и уедут куда подальше. И проведут остаток дней своих "где-то в бревенчатом домике на болоте под чужими именами, с бородами и лопатами, кормя москитов".