НМ ДНР: Марьинское направление СВО остаётся одним из самых тяжелых в Донбассе

Одной из самых горячих точек специальной военной операции остаётся Марьинское направление в ДНР. Об этом сообщили представители пресс-службы Народной милиции республики. В тяжелейших условиях бойцам удаётся продвигаться на этом участке фронта.

По данным одного из офицеров, принимавшего участие в штурмовых действиях, ВСУ ведут обстрел российских позиций с применением АГС, сбрасывают с воздуха гранаты на места дислокации наших подразделений, активно работают пулемётчики и снайперы противника. НМ ДНР отвечает ВСУ всеми средствами из своего боевого арсенала, в том числе гранотомётами, пулемётами и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР).

"На днях ребята по одному АГС отработали ПТУР, пустили две ракеты, с тех пор он молчит", — сказал офицер.