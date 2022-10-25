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НМ ДНР наступает на Марьинском направлении, штурмуя укрепрайоны ВСУ

НМ ДНР: Марьинское направление СВО остаётся одним из самых тяжелых в Донбассе

Силовые структуры

Одной из самых горячих точек специальной военной операции остаётся Марьинское направление в ДНР. Об этом сообщили представители пресс-службы Народной милиции республики. В тяжелейших условиях бойцам удаётся продвигаться на этом участке фронта.

По данным одного из офицеров, принимавшего участие в штурмовых действиях, ВСУ ведут обстрел российских позиций с применением АГС, сбрасывают с воздуха гранаты на места дислокации наших подразделений, активно работают пулемётчики и снайперы противника. НМ ДНР отвечает ВСУ всеми средствами из своего боевого арсенала, в том числе гранотомётами, пулемётами и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР).

"На днях ребята по одному АГС отработали ПТУР, пустили две ракеты, с тех пор он молчит", — сказал офицер.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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