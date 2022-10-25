Генерал Алаудинов призвал всех мужчин Чечни до 63 лет пойти на СВО на Украине

Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале обратился к гражданам с просьбой встать в очереди в военкоматы для похода в зону СВО. Он сравнил происходящее сейчас со столкновением сатанизма с христианами и мусульманами.

Командир специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинов согласился с призывом чеченского лидера. Генерал-майор отметил, что сейчас идёт священная в…*.

"Об этом говорилось во всех священных писаниях, про неё говорил и Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) и все святые, которые были", — сказал Алаудинов в беседе с "МК".

По его мнению, в спецоперации должны участвовать все чеченские мужчины до 63 лет, у которых нет проблем со здоровьем.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине