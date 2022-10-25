Сладков о судьбе создателей "грязной бомбы": жить на болотах и бояться

Военный корреспондент Александр Сладков высказался по поводу дальнейшей судьбы создателей "грязной бомбы". Они всю жизнь будут боятся, что российские спецслужбы их найдут и им придётся отвечать за свои террористические действия.

"То, что касается "грязной бомбы", — понимаю точно, что люди, которые её создают, они до конца жизни обрекают себя на жизнь где-то в бревенчатом домике на болоте под чужими именами, с бородами и лопатами, кормя москитов", — отметил он.

По словам военкора, наши разведчики отлично научились заниматься поисками террористов.

"Они все думают, что это просто рассказы про разведчиков — нет, все будут жить в подполье глубоком, равно как и их дети, которые являются фактором болезненным для них, для жен, родственников", — заключил он.

Ранее Сладков заявил, что осуществление угроз украинских властей о применении "грязной бомбы" однозначно вызовет адекватный ответ. И тогда на территории между Киевом и Польшей появится сплошное безлюдное пространство.