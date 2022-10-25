Эксперт Липовой дал прогноз по ходу спецоперации в зимних условиях

Председатель президиума Общественной общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой рассказал Pravda.Ru, как зима повлияет на ход специальной военной операции и эффективность Вооружённых сил РФ.

"На российских военнослужащих это серьёзным образом не повлияет, так как у них есть календарь, и они знают о том, что надвигается зима и, соответственно, готовятся. Сейчас проводится комплекс мероприятий по подготовке наших подразделений к работе в зимних условиях", — заявил Липовой.

Тем не менее, приход зимы внесёт свои коррективы в боевые действия, считает эксперт.

"Зима усложнит вопрос по маскировке подразделений и боевой техники, так как все участки местности будет просматриваться. Есть маскирующие средства, которые позволят нашим войскам оставаться незаметными на поле бое и выполнять поставленные задачи", — отметил собеседник издания.

Он выразил уверенность, что армия России будет по-прежнему эффективно выполнять поставленные задачи.

Ранее командир одного из подразделений ВСУ сообщил изданию The Wall Street Journal, что приход зимы принесёт украинским войскам дополнительные сложности, связанные с бытом и маскировкой.