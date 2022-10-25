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Леонков проинформировал, что ВС Украины в ступоре из-за новой обороны ВС России

Силовые структуры

Киев до сих пор уверен, что Россия проводит СВО по прежним принципам. Однако ВС РФ применяют принципиально новую оборону, а ВСУ при этом терпят фиаско за фиаско. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков проинформировал, что ВС Украины в ступоре из-за новой обороны ВС России

"Противник, видимо, так и не понял, но у нас уже эти изменения произошли. На многих участках линии боевого соприкосновения у нас выстроена как позиционная, так и активная, манёвренная оборона, которая даёт результаты. Все попытки противника добиться успеха ротно-тактическими или батальонными группами, как раньше, найти брешь в нашей обороне, прорваться и затащить туда больше сил, терпят фиаско", — сказал Леонков в программе "Большая игра".

Кроме того, применение ВС РФ дронов-камикадзе "Герань-2" отвлекает ВСУ, они вынуждены прибегать к системам ПВО и задействовать авиацию. А это только на руку российской армии, так как "вскрывается работа" и есть возможность ликвидировать данные вооружения. Даже Запад понял, что тактика у России поменялась, когда украинские истребители Су-27 и Су-24 были уничтожены с расстояния в 200 километров, отмечает Леонков.

"Боевая работа и обстановка изменились. Но противник не перестроился, потому что не перестроились те, кто им руководит. А у них времена сложные. Всю боевую деятельность на Украине определяет политическая обстановка на Западе", — заявил эксперт.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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