Военный эксперт Константин Сивков назвал три варианта, по которым может развиваться ситуация в рамках спецоперации на Украине.
По мнению аналитика, во всех этих вариантах так или иначе фигурирует Херсон, который может быть удержан ВС РФ или перейти под контроль Киева.
"Первый — сдача Херсона, что приведет к социально-политическому обострению в России. Второй — Херсон остается под нашим контролем. Мы наращиваем силы, отбиваем атаки противника. К концу ноября создаем мощную группировку из мобилизованных, проводим наступательную операцию с выходом на Приднестровье со взятием Николаева и Одессы, одновременно наносим удары с северного направления с выходом до Харькова. Третий — мы начнем наступательную операцию уже имеющимися силами только на восток — Николаев, Одесса", — рассказал Сивков в беседе с НСН.
Эксперт уверен, что российской армии следует уничтожать украинские железнодорожные пути, по которым к ВСУ идут поставки военной техники. Однако политики не позволяют армии ВС это сделать, она "повязана по рукам и ногам".
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