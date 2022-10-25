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Сивков о сценариях хода СВО: сдать Херсон или оставить его под контролем ВС РФ

Силовые структуры

Военный эксперт Константин Сивков назвал три варианта, по которым может развиваться ситуация в рамках спецоперации на Украине.

Сивков о сценариях хода СВО: сдать Херсон или оставить его под контролем ВС РФ

По мнению аналитика, во всех этих вариантах так или иначе фигурирует Херсон, который может быть удержан ВС РФ или перейти под контроль Киева.

"Первый — сдача Херсона, что приведет к социально-политическому обострению в России. Второй — Херсон остается под нашим контролем. Мы наращиваем силы, отбиваем атаки противника. К концу ноября создаем мощную группировку из мобилизованных, проводим наступательную операцию с выходом на Приднестровье со взятием Николаева и Одессы, одновременно наносим удары с северного направления с выходом до Харькова. Третий — мы начнем наступательную операцию уже имеющимися силами только на восток — Николаев, Одесса", — рассказал Сивков в беседе с НСН.

Эксперт уверен, что российской армии следует уничтожать украинские железнодорожные пути, по которым к ВСУ идут поставки военной техники. Однако политики не позволяют армии ВС это сделать, она "повязана по рукам и ногам".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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