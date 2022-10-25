Рогов: Запорожское направление станет основным в грядущем наступлении ВСУ

Основным для грядущего наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) может стать Запорожское направление. Однако российские военные о потенциальных рисках знают и ведут подготовку.

Об этом заявил сегодня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Первого канала.

Политик объяснил свои предположения тем, что ВСУ сконцентрировали значительное количество живой силы и техники в регионе. По данным Рогова, много эшелонов с техникой переброшены из Харьковской области на Днепропетровск.

Удары по Энергодару, Токмаку, Васильевке, Пологам и далее вплоть до Бердянска могут быть нанесены из района Орехова и Гуляй-Поля, считает он.

Рогов добавил, что подобный сценарий вполне возможен, так как в тех местах нет никаких преград в виде лесов и рек, а только голая степь.