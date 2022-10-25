На Украине сформирован новый зенитно-ракетный полк, который входит в состав оперативного командования (ОК) "Восток". Формирование размещено на территории Полтавской области. Об этом заявили в пресс-службе командования.
Основной задачей нового полка является прикрытие объектов критической инфраструктуры в восточных регионах Украины.
"Подразделения, которые вошли в состав полка, уже имеют богатую историю побед в противовоздушных боях, во время которых неоднократно продемонстрировали высокое профессиональное мастерство, ответственность и выдержку", — говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.