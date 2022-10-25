ВСУ перешли в наступление на Сватовском направлении, ВС РФ отбили атаку

Украинские войска попытались атаковать город Сватово, но были встречены артиллерийским огнём российской армии.

ВСУ переправились через реку Жеребец и начали развивать наступление. Однако данный манёвр давно был просчитан ВС РФ, поэтому противник понёс значительные потери и отступил. Об этом заявили военные корреспонденты Telegram-канала "Старше Эдды".

По наступающим силам ВСУ активно работали российские танки, артиллерия и армейская авиация.

"У "Аллигаторов" выдалась славная охота", — отметили военкоры.