Украинские войска попытались атаковать город Сватово, но были встречены артиллерийским огнём российской армии.
ВСУ переправились через реку Жеребец и начали развивать наступление. Однако данный манёвр давно был просчитан ВС РФ, поэтому противник понёс значительные потери и отступил. Об этом заявили военные корреспонденты Telegram-канала "Старше Эдды".
По наступающим силам ВСУ активно работали российские танки, артиллерия и армейская авиация.
"У "Аллигаторов" выдалась славная охота", — отметили военкоры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.