В Киеве заявили, что Украина выгребла все склады вооружений беспечных США

Американцы привыкли пребывать в ситуации низкоинтенсивных войн, где они против слабого противника применяют свои технологии в весьма ограниченном масштабе.

Вашингтон совсем не рассчитывал на боевые действия масштабов СВО.

Об этом сообщает киевский политолог Юрий Романенко.

"Вот эти короткие электоральные циклы формируют соответствующее отношение к внутренней и внешней политике, где длинные стратегические вещи… на них закрываются глаза. Это привело к череде проблем американской внешней политики, потому что мы видим, что они реально не готовились к такому большому конфликту между Россией и Украиной — и в принципе конфликту такого масштаба", — в эфире канала "Ukrlife" сказал эксперт.

По его словам, количество боеприпасов, которые есть в американских запасниках, ограничено, и никто в США не предполагал, что понадобятся снаряды и оружие в таком количестве.

"Потому что Украина реально всё выгребла", — подчеркнул объявленный в розыск в России за призывы убивать журналистов националист.