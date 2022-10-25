В Офисе президента Украины утверждают, что два человека погибли на пожаре на автозаправке в Днепропетровске.
Возгорание АЗС там произошло после попадания обломков российской ракеты, которую сбили средства противовоздушной обороны ВСУ.
Об этом заявил представитель Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
"Русская Весна" уже сообщала, что после ракетного удара "полыхала автостоянка с грузовыми машинами и что-то вроде склада".
Ранее была информация, что ВС РФ нанесли удары по западным наёмникам в районе Кременной.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.