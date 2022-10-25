Армия России нанесла удары по иностранным наёмникам в районе Кременной

Российские войска разбили атакующих иностранных наёмников у Кременной.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на помощников главы МВД Луганской Народной Республики.

В понедельник, 24 октября, иностранные наёмники попытались вести наступление в районе населённого пункта Кременная.

В последние полмесяца группировки западных наёмников численностью от 15 до 50 "штыков" без поддержки военной бронетехники неоднократно пытались "прозондировать почву" и вклиниться в линию обороны объединённой армии, однако все были полностью разбиты.