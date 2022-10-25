Эксперт: Москва может обменять американскую баскетболистку на россиян

Советник американского президента Джейк Салливан накануне заявил о готовности к "жёстким мерам" для возвращения в США баскетболистки Бриттни Грайнер.

А что это за меры и чем может ответить Россия, объяснил правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.

"Насчёт жёстких мер мы можем только предполагать. Но сами по себе заявления к самым жестким мерам говорят о том, что какое-то чувство реальности утрачено. Слова заявлены советниками, которые, по меньшей мере, не обладают достаточными знаниями, компетенциями и пониманием тех вещей и тех задач, которые перед ними стоят. Поэтому, я надеюсь, что это всё закончится сотрясанием воздуха", — в интервью изданию Pravda.Ru отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в США законодательство намного сложнее, попасть в тюрьму там намного проще, чем в РФ. Там существует даже очередь на то, чтобы посадили в тюрьму тех, кто в этом нуждается, поскольку мест не хватает.

Однако Москва может пойти на обмен, если он будет равноценный, уверен Новицкий. И на тех, кто был необосновано задержан и осуждён в Соединенных Штатах.

"Зачем нам эта баскетболистка? Пусть благополучно поддерживает своё здоровье у себя в Соединенных Штатах с использованием психоативных препаратов, которые она пыталась применять", — подытожил аналитик.