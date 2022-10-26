Сбежавшая лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что якобы под давлением России Белоруссия может быть втянута в конфликт на Украине.
Как подчеркнула Тихановская, в таком случае белорусские военные должны сложить оружие и начать "партизанить".
"Если случится так, что под давлением, под угрозой будут введены белорусские войска, мы призываем наших солдат сложить оружие, присоединиться к партизанам, перейти на другую сторону, присоединиться к украинским военным", — цитирует выступление оппозиционера во время визита в Эстонию The Associated Press.
По её мнению, Москва может "заставить" Минск направить войска в зону спецоперации.
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