Тихановская призвала белорусов "партизанить" в случае участия страны в СВО

Сбежавшая лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что якобы под давлением России Белоруссия может быть втянута в конфликт на Украине.

Как подчеркнула Тихановская, в таком случае белорусские военные должны сложить оружие и начать "партизанить".

"Если случится так, что под давлением, под угрозой будут введены белорусские войска, мы призываем наших солдат сложить оружие, присоединиться к партизанам, перейти на другую сторону, присоединиться к украинским военным", — цитирует выступление оппозиционера во время визита в Эстонию The Associated Press.

По её мнению, Москва может "заставить" Минск направить войска в зону спецоперации.