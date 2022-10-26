Акопов: ударов по энергетике Украины мало, пора атаковать ж/д инфраструктуру

ВКС РФ продолжают уничтожать критические инфраструктурные объекты на Украине, но этого мало. Пора переходить к следующему этапу, уверен политолог Петр Акопов.

За последние недели удары российских ракет и беспилотников по Киеву, Харькову, Одессе, Днепропетровску, Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Хмельницькому, Конотопу и другим городам Украины уничтожили порядка 40% энергетики в стране, напомнил эксперт со ссылкой на заявления украинских властей.

"Нам же отключение нужно не само по себе, нам отключение нужно как шаг к её (Украины. — Прим. ред.) капитуляции", — отметил Акопов интервью издание "Украина.ру".

Эта цель не будет достигнута, уверен он, пока Запад не перестанет поставлять оружие на Украину. Чтобы этого добиться, нужно переходить новому этапу — уничтожить железнодорожные узлы и транспортную инфраструктуру Украины.