Эксперт Козин: Киев пугает "грязной бомбой", чтобы остановить наступление ВС РФ

С помощью дезинформации о возможной ядерной провокации киевский режим надеется остановить наступление российских войск, уверен военный эксперт Владимир Козин.

Накануне европейские источники сообщили, что ещё месяц назад американские и британские военные советники помогли Киеву смонтировать на Западной Украине кустарный ядерный боеприпас. Согласно появившейся информации, в настоящее время "грязную бомбу" перевезли в Николаев.

"Это брехня. Это сознательная дезинформация, чтобы остановить наше наступление на ВСУ, которые там сконцентрировались", — заверил специалист в интервью изданию "Украина.ру".

Он не стал полностью исключать вероятность ядерной провокации, но отметил, что подобные опасения не должны являться поводом для "остановки нашего продвижения вперёд".