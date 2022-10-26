С помощью дезинформации о возможной ядерной провокации киевский режим надеется остановить наступление российских войск, уверен военный эксперт Владимир Козин.
Накануне европейские источники сообщили, что ещё месяц назад американские и британские военные советники помогли Киеву смонтировать на Западной Украине кустарный ядерный боеприпас. Согласно появившейся информации, в настоящее время "грязную бомбу" перевезли в Николаев.
"Это брехня. Это сознательная дезинформация, чтобы остановить наше наступление на ВСУ, которые там сконцентрировались", — заверил специалист в интервью изданию "Украина.ру".
Он не стал полностью исключать вероятность ядерной провокации, но отметил, что подобные опасения не должны являться поводом для "остановки нашего продвижения вперёд".
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.