Обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) привели к разрушениям практически во всех районах Горловки. Об этом заявил первый замруководителя городской администрации Павел Калиниченко.
В беседе с РИА Новости он отметил, что националисты повредили более 1675 частных и 646 многоквартирных домов с февраля 2022 года. В общей сложности за этот период было зафиксировано свыше 7000 атак на жилые кварталы, пояснил чиновник.
По его словам, обстрелы ВСУ унесли жизни 88 граждан. В списках пострадавших значатся более 300 человек.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.