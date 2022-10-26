Власти Горловки: атаки ВСУ привели к разрушениям почти во всех районах

Обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) привели к разрушениям практически во всех районах Горловки. Об этом заявил первый замруководителя городской администрации Павел Калиниченко.

В беседе с РИА Новости он отметил, что националисты повредили более 1675 частных и 646 многоквартирных домов с февраля 2022 года. В общей сложности за этот период было зафиксировано свыше 7000 атак на жилые кварталы, пояснил чиновник.

По его словам, обстрелы ВСУ унесли жизни 88 граждан. В списках пострадавших значатся более 300 человек.