Россия начала масштабные учения сил ядерного сдерживания "Гром-2022"

В ближайшие три дня, с 26 по 29 октября, российская армия проведёт масштабные ядерные учения "Гром-2022" с применением стратегического вооружения.

В ходе манёвров будут запущены межконтинентальные баллистические ракеты с космодрома Плесецк и с подводного ракетоносца из акватории Кольского полуострова по мишени, расположенной на ракетном полигоне Кура.

Стратегическая авиация ВКС РФ произведёт пуски крылатых ракет большой дальности в Заполярье до полигона Пембой в Коми.

Как предполагает российский военкор Семён Пегов в собственном Telegram-канале, манёвры будут ответом Североатлантическому альянсу, который 17 октября начал свои ядерные учения "Непоколебимый полдень".