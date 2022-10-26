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Россия начала масштабные учения сил ядерного сдерживания "Гром-2022"

Силовые структуры

В ближайшие три дня, с 26 по 29 октября, российская армия проведёт масштабные ядерные учения "Гром-2022" с применением стратегического вооружения.

В ходе манёвров будут запущены межконтинентальные баллистические ракеты с космодрома Плесецк и с подводного ракетоносца из акватории Кольского полуострова по мишени, расположенной на ракетном полигоне Кура.

Стратегическая авиация ВКС РФ произведёт пуски крылатых ракет большой дальности в Заполярье до полигона Пембой в Коми.

Как предполагает российский военкор Семён Пегов в собственном Telegram-канале, манёвры будут ответом Североатлантическому альянсу, который 17 октября начал свои ядерные учения "Непоколебимый полдень".

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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