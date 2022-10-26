Резников: Украина — это "полигон" для испытания различных вооружений

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что считает Незалежную "полигоном" для испытания всевозможных вооружений.

Глава украинского Минобороны это сказал в интервью Politico.

По его словам, поставки украинскому режиму танков Abrams, самолётов F-16, F-15 и шведских Gripen — на за горами.

"Все наши партнёры, которые имеют промышленность, которая может производить танки — Великобритания, Франция и Германия — они будут ждать политического решения от США. Я уверен, что после того, как прибудет первый "Абрамс", у нас будут "Леопарды", "Мардеры" (немецкие боевые машины пехоты) и другие типы тяжёлой бронетехники, даже танки", — убеждён Резников.

Использование киевской властью западного вооружения не только помогает Киеву противостоять российским войскам, но и позволяет Западу испытать свою военную технику против "русских, армия которых до недавнего времени считалась второй после США", подытожило издание.