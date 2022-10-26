Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что считает Незалежную "полигоном" для испытания всевозможных вооружений.
Глава украинского Минобороны это сказал в интервью Politico.
По его словам, поставки украинскому режиму танков Abrams, самолётов F-16, F-15 и шведских Gripen — на за горами.
"Все наши партнёры, которые имеют промышленность, которая может производить танки — Великобритания, Франция и Германия — они будут ждать политического решения от США. Я уверен, что после того, как прибудет первый "Абрамс", у нас будут "Леопарды", "Мардеры" (немецкие боевые машины пехоты) и другие типы тяжёлой бронетехники, даже танки", — убеждён Резников.
Использование киевской властью западного вооружения не только помогает Киеву противостоять российским войскам, но и позволяет Западу испытать свою военную технику против "русских, армия которых до недавнего времени считалась второй после США", подытожило издание.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.