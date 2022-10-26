ВСУ перебросили САУ Krab к Новой Каменке и создали опасность для Берислава

ВСУ продолжают предпринимать попытки наращивания сил на разных направлениях, формируя новые ударные кулаки на Херсонском и Краснолиманском направлениях. Противник стягивает резервы к данным участкам фронта и артиллерию натовского образца.

В северо-восточную часть Херсона ВСУ перебросили самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab, которые получили из Польши, пишет "Военное обозрение". Данный вид орудия может поражать цели на расстоянии до 40 километров.

С учётом переброски данных САУ к Новой Каменке (находится к западу от Дудчан) возникает угроза северным и северо-восточным поместьям Берислава, так как эти территории попадают под зону поражения Krab.

В зоне риска обстрела находятся также населённые пункты Херсонской области: Мыловое, Новокаиры, Новорайск, Красный (Червоный) Маяк и ряд других, находящихся возле Каховского водохранилища.

Слаженная работа разведки, артиллерии и авиации ВС РФ позволят противодействовать силам противника.