ВСУ продолжают предпринимать попытки наращивания сил на разных направлениях, формируя новые ударные кулаки на Херсонском и Краснолиманском направлениях. Противник стягивает резервы к данным участкам фронта и артиллерию натовского образца.
В северо-восточную часть Херсона ВСУ перебросили самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab, которые получили из Польши, пишет "Военное обозрение". Данный вид орудия может поражать цели на расстоянии до 40 километров.
С учётом переброски данных САУ к Новой Каменке (находится к западу от Дудчан) возникает угроза северным и северо-восточным поместьям Берислава, так как эти территории попадают под зону поражения Krab.
В зоне риска обстрела находятся также населённые пункты Херсонской области: Мыловое, Новокаиры, Новорайск, Красный (Червоный) Маяк и ряд других, находящихся возле Каховского водохранилища.
Слаженная работа разведки, артиллерии и авиации ВС РФ позволят противодействовать силам противника.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.