В Николаевской области зафиксировали попадание снарядов по двум объектам инфраструктуры. Об заявил руководитель областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
По его словам, обстрелы осуществлялись во вторник, 25 октября, с 14:30 до 16:10 часов по местному времени. Как пояснил глава ОВА, в результате ударов никто не пострадал.
Он не стал уточнять, о каких именно инфраструктурных объектах идёт речь.
Ранее сообщалось, что на территории Николаевской области объявили воздушную тревогу. Власти призвали мирных жителей спуститься в укрытия и сохранять спокойствие.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.