Глава ОВА: два объекта инфраструктуры попали под обстрел в Николаевской области

В Николаевской области зафиксировали попадание снарядов по двум объектам инфраструктуры. Об заявил руководитель областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

По его словам, обстрелы осуществлялись во вторник, 25 октября, с 14:30 до 16:10 часов по местному времени. Как пояснил глава ОВА, в результате ударов никто не пострадал.

Он не стал уточнять, о каких именно инфраструктурных объектах идёт речь.

Ранее сообщалось, что на территории Николаевской области объявили воздушную тревогу. Власти призвали мирных жителей спуститься в укрытия и сохранять спокойствие.