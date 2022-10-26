Politico: тактика "генерала Армагеддона" Суровикина доказала свою эффективность

Назначение генерала Сергея Суровикина главнокомандующим СВО приветствовали многие, и военачальник смог оправдать возложенные надежды, пишут американские СМИ.

По словам западных военных чиновников и аналитиков, российские подразделения на Украине под его руководством показывают признаки большей тактической слаженности, сообщает издание Politico.

"Его военная тактика полностью доказала свою эффективность, — приводят авторы материала слова высокопоставленного офицера британской военной разведки. — Он имеет репутацию эффективного военного стратега".

Боевая военная карьера Cуровикина началась в Чечне, позже он командовал группировкой ВС РФ в Сирии, где получил прозвище "генерал Армагеддон".