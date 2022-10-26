Назначение генерала Сергея Суровикина главнокомандующим СВО приветствовали многие, и военачальник смог оправдать возложенные надежды, пишут американские СМИ.
По словам западных военных чиновников и аналитиков, российские подразделения на Украине под его руководством показывают признаки большей тактической слаженности, сообщает издание Politico.
"Его военная тактика полностью доказала свою эффективность, — приводят авторы материала слова высокопоставленного офицера британской военной разведки. — Он имеет репутацию эффективного военного стратега".
Боевая военная карьера Cуровикина началась в Чечне, позже он командовал группировкой ВС РФ в Сирии, где получил прозвище "генерал Армагеддон".
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.