Активность ВВС Украины снизилась после уничтожения склада топлива под Черкассами

Ранее российская армия уничтожила один из самых крупных складов с авиационным топливом. В хранилище, которое располагалось в Черкасской области, находилось около 100 тысяч тонн авиационного топлива для Воздушных сил Украины.

После ликвидации объекта активность украинской авиации заметно снизилась. Если три недели назад военные самолёты и вертолёты Незалежной совершали до 16 полётов к линии фронта в сутки, то сейчас их количество сократилось до четырёх, сообщает "Военное обозрение".

Наиболее сложная ситуация для ВВС Украины отмечается в Днепропетровской области, поскольку там уничтожена войсковая часть, где размещался лётный состав Киева.