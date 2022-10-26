Макарьев: Вооружённые силы РФ готовятся к масштабному наступлению в 2022 году

Вооружённые силы РФ начнут масштабное наступление в 2022 году либо с Брянской области, либо с белорусской территории. Такое мнение выразил герой ЛНР, глава организации "Народная армия Донбасса" Георгий Макарьев.

В интервью URA.RU он отметил, что российские подразделения будут двигаться в направлении Киева. Герой ЛНР счёл вероятность наступления РФ со стороны Белоруссии высокой.

По его словам, при таком сценарии Вооружённые силы Украины (ВСУ) приступят к переброске ресурсов для прекращения прорыва, однако российские бойцы нанесут удар с противоположной стороны.

"Думаю, это может произойти со стороны Херсонской области или Запорожья", — считает собеседник издания.

Как пояснил Макарьев, в результате наступления России основная группировка ВСУ, скорее всего, будет отрезана от поставок западного оружия. В этом случае армия РФ может заставить националистов сдаться, а оставшиеся силы "подавить", указал руководитель "Народной армии Донбасса".

Он добавил, что реализовать такие планы можно при достаточных людских и технических ресурсах.