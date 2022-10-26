Подоляка: Путин может закончить СВО к весне, игра вдолгую не входит в его планы

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что глава Российской Федерации Владимир Путин намерен завершить спецоперацию на Украине до начала весны, потому как ему не выгодно растягивать её на длительное время.

"Своим недавним указом о частичной воинской мобилизации Путин поднял ставки сразу в 10 раз, обозначив края, дав понять противоположной стороне, что Третьей мировой не будет, однако Кремль намерен бороться за мир так, что камня на камне от него не оставит", — отметил он.

По словам эксперта у президента Украины Владимира Зеленского есть только три месяца, чтобы решить вопрос военного противостояния с Россией.

"Но решающее слово, сами понимаете, не за ним, а за Байденом. Сейчас мяч на его стороне. Ему и отвечать", — заключил он.

Ранее Подоляка заявил, что Россия в любой момент может поставить Киев на колени.