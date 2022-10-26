Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Песков: Кремль продолжит доводить мнение РФ о "грязной бомбе" Киева
MWM: новый фронт на границе с Белоруссией изменит ситуацию на Украине
Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза во второй половине дня
Коц: Киев бросает силы на Запорожское направление, желая вернуть Азовское море
Неонацистка из ВСУ высоко оценила навыки российских мобилизованных
Путин не поздравил нового премьера Великобритании Сунака
МО: ВС России уничтожили более 70 солдат ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Стремоусов: нацисты Украины используют местных жителей для ударов по населению
Министр обороны Украины Резников объяснил провал кампании ВСУ дождями

Подоляка: Путин может закончить СВО к весне, игра вдолгую не входит в его планы

Силовые структуры

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что глава Российской Федерации Владимир Путин намерен завершить спецоперацию на Украине до начала весны, потому как ему не выгодно растягивать её на длительное время.

Подоляка: Путин может закончить СВО к весне, игра вдолгую не входит в его планы

"Своим недавним указом о частичной воинской мобилизации Путин поднял ставки сразу в 10 раз, обозначив края, дав понять противоположной стороне, что Третьей мировой не будет, однако Кремль намерен бороться за мир так, что камня на камне от него не оставит", — отметил он.

По словам эксперта у президента Украины Владимира Зеленского есть только три месяца, чтобы решить вопрос военного противостояния с Россией.

"Но решающее слово, сами понимаете, не за ним, а за Байденом. Сейчас мяч на его стороне. Ему и отвечать", — заключил он.

Ранее Подоляка заявил, что Россия в любой момент может поставить Киев на колени.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Шоу-бизнес
Зыгарь* вышел замуж за Щербака в Португалии

Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.

Зыгарь* вышел замуж за Щербака в Португалии
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Днепропетровске
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Днепропетровске
Мир. Новости мира
В Румынии начались массовые митинги против военной помощи Киеву
Силовые структуры
МВД ЛНР: армия РФ нанесла сокрушительный удар по ВСУ в районе Кременной
Сергей Лебедев Споры о Второй мировой войне: на западе считают, что агрессию всегда можно оправдать Сергей Лебедев Людмила Черткова Украина превратила ВСУ в "зомби-армию": прут на убой Людмила Черткова Саид Гафуров Татарская опера спасёт Россию от культурного забвения Саид Гафуров
Мир. Новости мира
США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"
Силовые структуры
Военкор Сладков допустил готовность ВС РФ закатать Украину в асфальт у Херсона
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Силовые структуры
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Последние материалы
В Херсоне слышны взрывы впервые за несколько дней тишины
Минобороны РФ: армия Украины потеряла на Купянском направлении более 160 человек
Мирошник: новые резервы РФ помогут нанести тотальный удар по киевскому режиму
Росгвардия задержала корректировщика ВС Украины в Херсонской области
Foreign Policy: Россия вербует афганских коммандос через Иран
Военные Белоруссии ВСУ: на вызовы и провокации ответим без промедления
Минобороны: ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ в Херсонской области и ЛНР
"Совет двадцати семи" с Ватиканом готовят для России ядерную провокацию
IDNES: запасы оружия в Европе истощились — на Украину больше нечего поставлять
Верку Сердючку привлекут к ответственности за исполнение русской песни во Львове
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников