Бижев: ЗРК NASAMS могут наносить удары по самолётам ВКС РФ до 180 километров

Американские системы ПВО NASAMS могут наносить удары по самолётам ВКС РФ на расстоянии до 180 километров. Однако Россия в состоянии подавить такие атаки при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил военный эксперт Айтеч Бижев.

Он отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что ранее на Украину уже поставляли комплексы ПВО Франция, Германия и США. Поэтому в распоряжении украинских вооружённых сил (ВСУ) есть ЗРК различной дальности.

NASAMS максимально близки к российским комплексам С-300, добавил аналитик.

По его словам, у этого вида вооружения есть единственный недостаток — его будет очень непросто интегрировать в единую систему противовоздушной обороны ВСУ.