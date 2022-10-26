Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Американский генерал заявил об отсутствии у США систем ПВО для Украины
Резников заявил, что ВСУ контролируют все мосты через Днепр в Херсоне
Львова-Белова: никакой здравомыслящий человек не позволит себе слова Красовского
В Челябинской области закрыли все ковидные поликлиники
РИА Новости: Собчак уехала из России через Белоруссию в Литву
Минфин Ростовской области возьмёт кредиты на 16 млрд рублей
МО РФ: Шойгу провел переговоры с коллегами из Индии и Китая
Уфимский священник покрестил солдат на передовой в мешках для трупов
Собчак разместила пост о причинах обыска в её доме: "Вышла за флажки"

Бижев: ЗРК NASAMS могут наносить удары по самолётам ВКС РФ до 180 километров

Силовые структуры

Американские системы ПВО NASAMS могут наносить удары по самолётам ВКС РФ на расстоянии до 180 километров. Однако Россия в состоянии подавить такие атаки при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил военный эксперт Айтеч Бижев.

Он отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что ранее на Украину уже поставляли комплексы ПВО Франция, Германия и США. Поэтому в распоряжении украинских вооружённых сил (ВСУ) есть ЗРК различной дальности.

NASAMS максимально близки к российским комплексам С-300, добавил аналитик.

По его словам, у этого вида вооружения есть единственный недостаток — его будет очень непросто интегрировать в единую систему противовоздушной обороны ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Шоу-бизнес
Зыгарь* вышел замуж за Щербака в Португалии

Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.

Зыгарь* вышел замуж за Щербака в Португалии
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Днепропетровске
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Днепропетровске
Мир. Новости мира
США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"
Мир. Новости мира
В Румынии начались массовые митинги против военной помощи Киеву
Сергей Лебедев Бельмо на глазу США: сотрудничество России и Ирана не даёт покоя Америке Сергей Лебедев Людмила Черткова Украина превратила ВСУ в "зомби-армию": прут на убой Людмила Черткова Саид Гафуров Татарская опера спасёт Россию от культурного забвения Саид Гафуров
Силовые структуры
МВД ЛНР: армия РФ нанесла сокрушительный удар по ВСУ в районе Кременной
Силовые структуры
Военкор Сладков допустил готовность ВС РФ закатать Украину в асфальт у Херсона
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Силовые структуры
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Последние материалы
Вирусолог Чумаков допустил плохую реакцию новых вариантов COVID-19 на вакцину
Бижев: ЗРК NASAMS могут наносить удары по самолётам ВКС РФ до 180 километров
В Херсоне звучат взрывы: удара по городу не было
Балицкий: Киев предлагает запорожским подросткам деньги за слежку
Филиппов оценил вероятность начала Третьей мировой войны: "Не посмеют сунуться"
Диверсанты выстрелили из гранатомёта по зданию Днепропетровского РОВД в Херсоне
Пожарные ликвидировали возгорание в здании на автостоянке в Приморье
Бельмо на глазу США: сотрудничество России и Ирана не даёт покоя Америке
Песков: Кремль продолжит доводить мнение РФ о "грязной бомбе" Киева
MWM: новый фронт на границе с Белоруссией изменит ситуацию на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников