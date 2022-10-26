Американские системы ПВО NASAMS могут наносить удары по самолётам ВКС РФ на расстоянии до 180 километров. Однако Россия в состоянии подавить такие атаки при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил военный эксперт Айтеч Бижев.
Он отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что ранее на Украину уже поставляли комплексы ПВО Франция, Германия и США. Поэтому в распоряжении украинских вооружённых сил (ВСУ) есть ЗРК различной дальности.
NASAMS максимально близки к российским комплексам С-300, добавил аналитик.
По его словам, у этого вида вооружения есть единственный недостаток — его будет очень непросто интегрировать в единую систему противовоздушной обороны ВСУ.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.