Опубликованы кадры подрыва бронетранспортёра VAB войск ВСУ на Украине

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Украинские войска несут постоянные потери возле посёлка Давыдов Брод, продвигаясь ближе к Днепру.

Подрыв бронетранспортёра

Этот населённый пункт находится за рекой Ингулец, поэтому ВСУ используют её для переправы. Бойцы РФ регулярно наносят удары по позициям противника, в том числе минируя местность. На одной из мин подорвался французский бронетранспортёр к VAB.

"Вот так люди катаются. Это наша машина. Наехали на мины. Все живы", — цитирует слова украинского военнослужащего "Военное обозрение".

У машины оторвался мост, а бронированный корпус удержался. Из-за этого личный состав не был уничтожен.