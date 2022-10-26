Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Украинские войска несут постоянные потери возле посёлка Давыдов Брод, продвигаясь ближе к Днепру.
Этот населённый пункт находится за рекой Ингулец, поэтому ВСУ используют её для переправы. Бойцы РФ регулярно наносят удары по позициям противника, в том числе минируя местность. На одной из мин подорвался французский бронетранспортёр к VAB.
"Вот так люди катаются. Это наша машина. Наехали на мины. Все живы", — цитирует слова украинского военнослужащего "Военное обозрение".
У машины оторвался мост, а бронированный корпус удержался. Из-за этого личный состав не был уничтожен.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.