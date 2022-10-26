На Камчатке проводится тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что тренировки с применением ядерного оружия проводятся под руководством Владимира Путина.
Из акватории Баренцева моря по камчатскому полигону произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с "Плесецка" и баллистической ракеты "Синева".
В тренировках задействованы самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Представители правительства РФ заверили, что запущенные ракеты в рамках тренировочного процесса "достигли целей, подтвердив заданные характеристики".
Ранее сообщалось, что США готовятся к нанесению ядерного удара по России.
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