На Камчатке произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"

На Камчатке проводится тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что тренировки с применением ядерного оружия проводятся под руководством Владимира Путина.

Из акватории Баренцева моря по камчатскому полигону произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с "Плесецка" и баллистической ракеты "Синева".

В тренировках задействованы самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Представители правительства РФ заверили, что запущенные ракеты в рамках тренировочного процесса "достигли целей, подтвердив заданные характеристики".

Ранее сообщалось, что США готовятся к нанесению ядерного удара по России.