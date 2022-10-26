Киселев: наёмники, опасаясь гибели, посылают на штурм Сватово тероборону ВСУ

С самого начала СВО в рядах украинской армии против ВС РФ воюют наёмники. Теперь они сменили тактику и отказываются вести боевые действия в составе штурмовых групп на Сватовском направлении. Об этом сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.

Накануне стало известно о сокрушительном ударе ВС РФ по месту дислокации ВСУ в районе Кременной, где также находились и наёмники. Большие потери заставили их сменить тактику.

"Буквально последние несколько дней наёмники поменяли тактику. Они прекрасно понимают, что увеличился кратно шанс погибнуть. Они посылают вперёд тероборону", — сказал Киселев в беседе с РИА Новости.