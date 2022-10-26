Сладков: сценариев переворота в Минске минимум пять

Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что спецслужбы Украины разрабатывают план переворота в Белоруссии. Своё мнение по этому поводу высказал военный журналист Александр Сладков.

Он считает, что в Киеве разработали как минимум пять сценариев, и ждут какой из-них "проклюнется".

"В Белоруссии, как на войне, едва противник (НАТО) найдёт в белорусской обороне брешь, сразу попытается в неё пролезть", — заметил репортёр.

Он добавил, что Белоруссии не нужно сидеть в обороне, пояснив, что не имеет в виду участие в спецоперации и открытие второго фронта.

"Минск планируют атаковать спецслужбы Украины и НАТО? Так пускай Минск превентивно действует, пусть белорусские рыцари плаща и кинжала не дают врагу спать. Как? Подсказка: ФИО планируемых активистов мятежа в Минске источником названы", — заключил военкор.