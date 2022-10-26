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МК: Путин готовится к решающей схватке после затишья перед бурей

Силовые структуры

На днях комбат Александр Ходаковский написал, что вскоре в ходе СВО наступит затишье. По мнению обозревателя "МК" Михаила Ростовского, такое затишье происходит уже сейчас, но оно "очень условное и относительное", так называемое "затишье перед бурей", которое скоро закончится.

МК: Путин готовится к решающей схватке после затишья перед бурей

Он приводит в пример слова председателя парламента Крыма Владимира Константинова, который заявил, что необходимо провести референдумы о вхождении в состав РФ в Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. При этом в дальнейшем, по мнению Константинова, в Россию также должны войти Сумы, Полтава и Чернигов.

"Насколько сейчас близок или не близок этот финальный исход, известно в данный момент лишь одному господу богу", — пишет Ростовский.

Однако он уверен, что затишье, наблюдающееся сейчас, точно продержится недолго, при этом ситуация является неустойчивой и опасной.

Журналист приводит пример со скандальным письмом демократов Байдену с призывом начать переговоры с РФ для урегулирования конфликта. По словам Ростовского, письмо было написано ещё в июле, когда ВСУ преследовали военные неудачи. Теперь, когда письмо обнародовано в период "затишья", ситуация поменялась, а летние "подписанты" письма могут поменять мнение.

"Получается, что у относительного "затишья" тоже есть свои теневые и негативные стороны. Получается, что это "затишье" однозначно не может длиться вечно", - резюмирует Ростовский.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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