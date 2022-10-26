Стремоусов: заявления Киева о накоплении сил для атаки на Херсон — ложь

По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, заверения киевских властей о том, что они собирают 60 тысяч ВСУшников для атаки на Херсон — это заготовленный фейковый вброс.

"Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остается неизменной, стороны наращивают силы, однако слова украинской стороны о накоплении 60 тысяч войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс", — написал Стремоусов в своём Telegram-канале.

Замглавы администрации региона заверил, что ВС РФ не собираются никуда отступать, а ряды российской армии ширятся за счёт вступающих в неё добровольцев.

СМИ в последние дни постоянно сообщают о попытках ВСУ прорвать оборону ВС РФ в районе Херсона, которые, однако, не имеют успеха.