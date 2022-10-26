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Военный эксперт Козин: "Моральный дух у ВСУ очень низкий"

Силовые структуры

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин назвал слабыми сторонами Вооружённых сил Украины низкий моральный дух солдат и недостаточное снабжение армии необходимым вооружением.

Военный эксперт Козин: "Моральный дух у ВСУ очень низкий"

"Моральный дух у ВСУ очень низкий. И не все виды вооружений, которые они хотели бы получить от государств НАТО, они получили, но не в том количестве, в котором запрашивали", — сказал Козин в беседе с URA. RU.

По его словам, киевский режим начинает раздражать страны Североатлантического альянса своим нетактичным попрошайничеством. Евросоюз уже не знает, какую военную помощь оказать Украине, потому что армия России "перемалывает" всё западное вооружение, поставляемое Киеву, отметил эксперт.

Страны НАТО беспокоятся, что им придётся запускать замороженные военные заводы и развивать свой ВПК, чтобы на постоянной основе восполнять потери ВСУ добавил Козин.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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