В Совбезе РФ высказались о необходимости десатанизации Украины

Помощник секретаря Совета беза РФ Алексей Павлов высказал мысль о необходимости провести "десатанизацию" Украины.

По его мнению, Украина превратилась в настоящий рассадник тоталитарных сект.

В качестве примера Павлов привел деятельность разных неоязыческих культов, которые "переформатируют умы украинцев, заставляют их отказаться от многовековых традиций, запрещают настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм", цитирует его "Аргументы и факты".