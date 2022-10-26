Помощник секретаря Совета беза РФ Алексей Павлов высказал мысль о необходимости провести "десатанизацию" Украины.
По его мнению, Украина превратилась в настоящий рассадник тоталитарных сект.
В качестве примера Павлов привел деятельность разных неоязыческих культов, которые "переформатируют умы украинцев, заставляют их отказаться от многовековых традиций, запрещают настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм", цитирует его "Аргументы и факты".
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.